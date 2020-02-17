شكرا لقرائتكم مدير مجلس أبوظبى: تذاكر جماهير الأهلى نفدت.. و40% من مدرجات الزمالك خالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري سهيل العريفي، عن نفاد تذاكر جماهير الأهلى نهائيا، مع وجود 40% من تذاكر جماهير الزمالك لم تباع لمباراة الخميس المقبل.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في كأس السوبر المصري.

وأكد العريفى في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: "تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن تذاكر الزمالك بها نحو 40% مدرجات خاوية متاحة للحجز، ويمكن للجميع شراء التذاكر بكل سلاسة الآن".

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ونفى العريفي الشائعات التي تواترت حول وجود أزمة في تذاكر جماهير الزمالك تسببت في تعطيل عملية بيع التذاكر لمحبي الفارس الأبيض في الإمارات، مضيفاً: "هذه شائعات معتادة من الجماهير في المباريات الكبيرة"، مضيفا: "لا صحة لشائعات التذاكر، ما أشيع عن وجود خلل في الموقع الإلكتروني لبيع التذاكر أمر غير صحيح، تواصلنا مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ليتابع الأمر بنفسه ويصحح الشائعات في قناة نادي الزمالك".

وأنهى سهيل بالكشف عن جوائز كبيرة تحفز الجماهير على الحضور وتمنحهم وقتاً مثيراً في ملعب محمد بن زايد، قائلأً: "رصدنا ثلاث سيارات من طراز نيسان، و100 هتاف نقال وجهاز لوحي (أيباد)، وهذا أقل شيء يقدمه مجلس أبوظبي للجماهير المصرية".