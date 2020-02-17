شكرا لقرائتكم مجلس أبوظبى: 3 سيارات و100 جوال ستوزع على جماهير القطبين في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن جوائز كبيرة تحفز جماهير الأهلى والزمالك على الحضور وتمنحهم وقتاً مثيراً في ملعب محمد بن زايد.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في كأس السوبر المصري.

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وأكد سهيل العريفي أن هناك جوائز كبيرة تحفز الجماهير على الحضور، قائلأً: "رصدنا ثلاث سيارات من طراز نيسان، و100 هتاف نقال وجهاز لوحي (أيباد)، وهذا أقل شيء يقدمه مجلس أبوظبي للجماهير المصرية".

وأكد العريفى في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: "تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن تذاكر الزمالك بها نحو 40% مدرجات خاوية متاحة للحجز، ويمكن للجميع شراء التذاكر بكل سلاسة الآن".

ونفى العريفي الشائعات التي تواترت حول وجود أزمة في تذاكر جماهير الزمالك تسببت في تعطيل عملية بيع التذاكر لمحبي الفارس الأبيض في الإمارات، مضيفاً: "هذه شائعات معتادة من الجماهير في المباريات الكبيرة"، مضيفا: "لا صحة لشائعات التذاكر، ما أشيع عن وجود خلل في الموقع الإلكتروني لبيع التذاكر أمر غير صحيح، تواصلنا مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ليتابع الأمر بنفسه ويصحح الشائعات في قناة نادي الزمالك".