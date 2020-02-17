شكرا لقرائتكم التعاون يصطدم بالدحيل في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض التعاون السعودي اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الدحيل القطري، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وحقق التعاون 3 نقاطٍ ثمينة عقب فوزه الصعب أمام مضيفه الشارقة الإماراتي بنتيجة 1-صفر، يوم الثلاثاء الماضي ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الدحيل.

وستكون مهمة التعاون صعبة للغاية، نظراً للغيابات الكبيرة في صفوفه والتي أبرزها غياب مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا المصاب والغائب عن الفريق منذ مطلع الشهر الماضي.

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ويبحث التعاون عن فوزٍ سيقربه كثيراً من التأهل للدور ثمن النهائي كونه ستتبقى له مباراتان على أرضه أمام الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.

وواصل التعاون تعثره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب تعادله يوم الجمعة الماضي أمام مضيفه العدالة سلبياً ليبتعد عن الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وفي المقابل يتطلع الدحيل لتحقيق فوزٍ يسهل مهمته في التأهل لاسميا أنه سيلعب خارج أرضه ويدخل اللقاء وهو متصدر للمجموعة.

وافتتح الدحيل مشواره في دوري أبطال آسيا بفوزه السهل على ضيفه بيرسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة سجلها مهاجمه الكرواتي مانزوكيتش ولاعبه البرازيلي ادميلسون جونيور.