شكرا لقرائتكم تونس تهزم العراق بثنائية في كأس العرب للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب التونسي على نظيره العراقي 2- 1 ، اليوم الاثنين، في افتتاح بطولة كأس العرب للمنتخبات للشباب، والمقامة في السعودية.

وتقدم منتخب العراق عن طريق عبدالله محمد في الدقيقة 43، قبل أن يدرك فاروق الميموني التعادل للمنتخب التونسي في الدقيقة 71.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 89، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بلقاء يجمع منتخبي موريتانيا والكويت في وقت لاحق من يوم الاثنين.