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هيئة الرياضة تستدعي رئيس الشباب التنفيذي بسبب تصريحاته

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فتحت الهيئة العامة للرياضة في تحقيقاً حول التصاريح والأحاديث المتعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر في الجولة 18 من دوري كأس ، فيما استدعت خليف الهويشان رئيس الشباب التنفيذي حول تصريحاته الإعلامية حول ذات القضية.

واشتعلت في الأيام الماضية قضية الحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وأصدر الأول بياناً ينفي فيه الاستعانة بجاليات وافدة لملء مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واستدعت الهيئة خليف الهويشان الذي ذيل بيان نادي الشباب يوم الأحد باسمه، بالإضافة إلى تصريحاته الإعلامية حول القضية.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية ومحاسبة المتجاوزين.

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