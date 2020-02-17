شكرا لقرائتكم زوله يبدأ تدريباته اللياقية تمهيداً للعودة إلى بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد نيكلاس زوله مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للتدريب على أرض الملعب يوم الاثنين، حيث قام بتمرينات الركض الخفيف، وذلك بعد ما يقارب الأربعة أشهر من الغياب عن الفريق، بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ونشر النادي البافاري حامل لقب الدوري صوراً لزوله في ملعب التدريبات، إذ خاض تدريباً منفرداً ركض خلاله لمدة نصف ساعة قبل عودته إلى صالة الألعاب الرياضية لمواصلة عملية تأهيله.

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وقال زوله: بعد ممارسة التدريبات بشكل شبه يومي في صالة الألعاب الرياضية لمدة أربعة أشهر تقريباً، من الجيد العودة إلى الملعب وشم رائحة العشب، كان وقتاً مناسباً لاتخاذ الخطوة التالية، أنا أجرى في الملعب بدون ألم تماماً، وهذا هو المهم في الأمر.

وتعرض زوله لإصابة في 19 أكتوبر الماضي، حينما كان يشارك مع فريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني، إذ خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

ولم يحدد أطباء بايرن ميونخ الوقت الذي سيعود فيه للتدريبات مع زملائه في الفريق أو المشاركة في المباريات، لكن زوله أكد أنه يأمل في أن يكون جاهزا بشكل مناسب لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي تنطلق في 12 يونيو المقبل.