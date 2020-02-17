شكرا لقرائتكم سولشاير: بوغبا أمام "تحدٍّ حقيقي" للعودة إلى يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا ابتعد عن اللعب لفترة طويلة تجعله يواجه تحديا حقيقيا حتى يكون جاهزا تماما ويعود للفريق.

ولا يزال بوغبا، الذي كان مستقبله في النادي مثار تكهنات عديدة، يتعافى من إصابة في الكاحل قلصت مشاركاته إلى ثماني مباريات مع يونايتد هذا الموسم. وكان آخر ظهور له خلال الانتصار 4-1 على نيوكاسل يونايتد في نهاية ديسمبر .

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ولم يكن بوغبا ضمن تشكيلة يونايتد التي سافرت لإسبانيا من أجل المران خلال فترة العطلة الشتوية لكن سولشاير أكد أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما حصل على إذن بمواصلة عملية التعافي في مكان آخر، وقال المدرب النرويجي: بدأ في الركض على الأجهزة في قاعة الألعاب حاليا، لذلك فإن عودته تقترب.

وردا على سؤال عما إذا كان بوغبا سيلعب للنادي مجددا، قال سولشاير: بالطبع، بمجرد أن يتعافى تماما سيكون جيدا بما يكفي للعب مع الفريق. أنا واثق أن بول حريص على اللعب مع يونايتد مرة أخرى.

ويتأخر يونايتد، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط وراء تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل أن يلتقي الفريقان باستاد ستامفورد بريدج يوم الاثنين.