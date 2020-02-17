شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر رقم 17.. الأهلى الأكثر سيطرة بـ11 لقبًا والزمالك 3 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة السوبر المصري التي تحمل رقم 17، ويقام بين الأهلى والزمالك يوم الخميس المقبل بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، حيث إن الأهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس.

نرصد أهم الأرقام في مواجهات السوبر بصفة عامة في التقرير التالى:

1- الأهلى الأكثر تتويجًا بالسوبر المصرى

قبل بطولة السوبر رقم 17 استطاع الأهلى الحفاظ على رقمه بالأكثر تتويجًا بالبطولة، برصيد 11 لقبًا، ويليه الزمالك بثلاثة ألقاب.

2- سنوات فوز الأهلي بالبطولة

فاز الأهلي ببطولة السوبر أعوام 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017، و2019 بينما توج الزمالك بالسوبر أعوام 2001 و2002 و2016.

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3- الزمالك البطل الأول في السوبر المصرى

حقق الزمالك أول لقب للسوبر المصري فى البطولة التى انطلقت موسم 2001 حيث حيث كان من المقرر أن يلتقى مع الأهلى، إلا أن الأخير اعتذر بسبب ضيق الوقت ومشاركته في دورى أبطال أفريقيا، فالتقى الأبيض مع غزل المحلة وصيف الكأس، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وتوج ببطولة السوبر.

4- انسحاب الزمالك وإنبى البديل

حقق الأهلى بطولتى الدورى والكأس موسم 2005-2006، وفي هذه الحالة كان من المقرر أن يلعب الأهلى البطل مع وصيف الدورى وهو الزمالك، إلا أن الأبيض رفض بداعى انه ليس بطلاً للدورى أو الكأس، وكان الطرف الاخر هو نادي إنبي.

5- إلغاء بطولة السوبر مرتين

تم إلغاء بطولة السوبر المصرى لموسمين متتالين 2012 و2013 على خلفية الأحداث التى شهدها استاد بورسعيد، حيث توقف النشاط الرياضى بالكامل عقب تلك الأحداث المؤسفة.