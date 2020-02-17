شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يلتقى المدرب وينفريد شايفر بالإمارات.. على هامش السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بالمدرب الألمانى وينفريد شايفر مدرب فريق بنى ياس الاماراتي، المشهور بعميد مدربى الخليج، فى دبى على هامش تواجده بالإمارات لحضور كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا: "سعدت اليوم بلقاء المدرب الالمانى وينفريد شايفر فى دبى مدرب فريق بنى ياس الإماراتى".

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

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ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار أبو ظبى، وسط حشد جماهيره، من أجل خوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات استقبال الفريق.

ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة ووتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.