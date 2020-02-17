سوبر كورة ينشر خطاب الكاف لاتحاد الكرة لاستضافة نهائى دورى الأبطال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وطلب الكاف من الاتحادات تقديم كافة الضمانات مع طلبات استضافة المباراة من مستويات فنادق مميزة وتنقلات وملاعب تدريب بجانب ملعب المباراة.

يقام نهائي الكونفيدرالية 24 مايو المقبل، بينما يقام نهائي دوري الابطال يوم 29 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يقام نهائى الكونفدرالية يوم 24 مايو 2020، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو. وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخراً إلى أن أحمد أحمد رئيس كاف طلب من بول كاجامي رئيس دولة رواندا استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة للمرة الأولى في النسخة الحالية، وإجتمع أحمد أحمد رئيس كاف بالرئيس الرواندي ليطلب منه بشكل رسمي استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، في ظل عدم تقدم أي دولة بطلب لاستضافة المباراة.

وكان رئيس الكاف قد دخل فى أزمة بشأن الملعب المستضيف لنهائى دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجارى، بعد تأجيل الكشف عنه بشكل نهائى رسمى عقب انتهاء منافسات الدور ربع النهائى من المسابقة، والتى أسفرت عن المواجهات التالية: الزمالك ضد الترجى التونسى والأهلى ضد صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى ضد النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى ضد مازيمبى الكونغولى.

ورفض بعض أعضاء الاتحاد الأفريقى من دولتى تونس وجنوب أفريقيا قرار أحمد أحمد بإقامة نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا فى المغرب بعد اقتراب الإعلان إقامة المباراة بملعب "محمد الخامس".