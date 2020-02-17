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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأثنين 17 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها استبعاد الأهلي يستبعد لاعبا وحيدا من رحلة الإمارات لأسباب فنية

اتحاد الكرة يرفض قضاء الغندور 25 يوما فى السعودية بسبب كأس العرب

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قضاء جمال الغندور رئيس لجنة الحكام 25 يوماً فى السعودية لمتابعة وتحليل أداء الحكام فى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التى تقام فى السعودية .

الأهلي يستبعد لاعبا وحيدا من رحلة الإمارات لأسباب فنية

أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة اللاعبين التى ترافق بعثة الأهلى إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر، وضم فايلر جميع اللاعبين الجاهزين ماعدا لاعبا واحدا فقط.

سوبر الأهلى والزمالك بـ"كرة" الدورى الإسبانى

تسلم الاتحاد المصرى لكرة القدم ، من إحدى الشركات العالمية للأدوات الرياضية، كرة تم إنتاجها خصيصاً لمباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل بين الأهلى والزمالك والتى تقام باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.

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الزمالك يوفر 2 مليون يورو بـ"6" إنذارات لـ"بوطيب"

قرر مسؤولو الزمالك، الاحتفاظ بحق النادى في شكوى المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة مما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال له 6 إنذارات على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام في ناديه وعدم الرد على الاتصالات التي جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادى معه من أجل تجهيزه طبياً بصورة لائقة .

اتحاد الكرة: لا وقت إضافى فى مباراة السوبر.. وركلات الترجيح حال التعادل

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موقف مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل بكأس السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه للحكام خلال أيام

اتفق مسؤولو اتحاد الكرة ، على إنهاء أزمة صرف مستحقات الحكام المتأخرة ، بعدما أبدى الحكام تذمرهم من تأخر صرف مستحقاتهم وهددوا بمقاطعة مباريات الدوري العام وكأس مصر.

كورونا يؤجل البطولة العربية للملاكمة لشهر مارس المقبل

كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تأجيل انطلاق البطولة العربية، التى كان من المقرر إقامتها فى شهر فبراير الجارى، إلى شهر مارس المقبل خلال الفترة من 23 وحتى 28 من الشهر المقبل.