شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلى وموسيس ومجدي يقودون هجوم المقاصة أمام الجيش فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم

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الهجوم: شميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فيما يسعى النيجيري ايمانويل أمونيكى المدير الفني للمقاصة لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أول مباراة يظهر بها في الدوري المصرى.

ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه عمار حمدى الوافد الجديد من الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى مواجهة مصر المقاصة بكأس مصر، بعد غيابه عن مباراة الأهلى بسبب وجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر، فيما يفقد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مباراة المقاصة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى، فيما تأكد غياب الثنائي عمرو مرعي وميدو جابر لاعبا مصر المقاصة عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.