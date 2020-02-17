شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: جماهير الزمالك مش لاقية تذاكر مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج السنيمائى مدحت العدل، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك ، أن هناك أحد المحبين لأحد الأندية العربية قام بشراء تذاكر مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

وكتب مدحت العدل، عبر صفحته على تويتر، أنه حضر السوبر المصرى من قبل عندما فاز به الزمالك وكانت جماهير الزمالك تملأ عين الشمس وقتها، وأنهم ليسوا بحاجة لمن يدفعهم للحضور، لأنهم ببساطة لا يجدون التذاكر التى بيعت بالفعل، مؤكدا أن المباراة خارج المستطيل الأخضر.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار أبو ظبى، وسط حشد جماهيرى، من أجل خوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات استقبال الفريق.

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وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على استاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى.