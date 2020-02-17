شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يكشف موقف إنذارات الزمالك فى السوبر قبل لقاء الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مصير الإنذارات التى حصل عليها لاعبو الزمالك فى السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، قبل مواجهتى الترجى في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال المصدر، إن لاعبى الزمالك سيخوضون لقاء الذهاب أمام الترجى بدون إنذارات، حيث إن إنذارات اللاعبين فى السوبر الأفريقى لا علاقة لها بدورى الأبطال.

ويلتقى الزمالك مع الترجى فى القاهرة 28 فبراير الجارى، على أن يقام لقاء العودة يوم 6 مارس المقبل فى الدور ربع النهائى لدورى الأبطال.

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واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم المغربى رضوان جيد لإدارة مباراة الزمالك والترجى، ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثانى والحكم الرابع عادل زوراك جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الترجى بثلاثية مقابل هدف فى كأس السوبر الأفريقى ليتوج بلقبه الرابع.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع الزمالك ضد الترجى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقين فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضى فى السوبر الأفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1.

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.