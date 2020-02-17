شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل: جمهور الزمالك يشرفنا دائما.. والسوبر الأفريقى حافز لإسقاط الأهلى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد أبو جبل، حارس نادى الزمالك، الشكر لجماهير الزمالك التى تساند الفريق فى كل مكان بعد الاستقبال الحافل لبعثة الأبيض فور وصولها إلى الإمارات لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى بالمباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وأكد حارس الزمالك أن التتويج بالسوبر الأفريقي يعطينا حافزاً لإسقاط الأهلى وانتزاع السوبر المحلى، بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التى حصل عليها الفريق، مؤكداً جاهزية الفريق للمواجهة، متمنياً خروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية وتنظيم الإمارات الرائع الذى تعودنا عليه والتى تتميز بالتنظيم الرائع للبطولات.

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وتوجه لاعبو نادى الزمالك فور وصولهم مطار أبو ظبى إلى مقر إقامة الفريق وسط استقبال جماهيرى كبير، حيث استقلت بعثة الزمالك الأتوبيس الخاص بهم فور تحية الجماهير التى حرصت على استقبالهم.

ويعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، على نفس القائمة التى خاض بها السوبر الأفريقى فى اللقاء الذى سيجمع القطبين بالإمارات، وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى كلاً من: