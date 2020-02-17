شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي خارج التوقعات.. "بيجو" تتوج بلقب "زد" على حساب المرشحة الأقرب "تسورينكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة حماسية وغير متوقعة امتدت لأكثر من ساعتين، تمكنت الرومانية المصنفة 105 على العالم "إرينا-كاميليا بيجو" صاحبة المركز الثالث على جدول البطولة من الإطاحة بالمرشحة الأقرب للقب بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات، الأوكرانية "ليسيا تسورينكو".

وتعد بطولة "زد" المفتوحة للتنس، أحد أكبر بطولات "التشالنجر" أو التحدي التي تقام لأول مرة على أراض مصرية وتحديدًا ملاعب مجمع "زد" الرياضي بالشيخ زايد، بجائزة كبرى تبلغ 100 ألف دولار.

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ومن جانبه، علق مروان زيوار رئيس قطاع المبيعات بشركة أورا،" نعيش واحدة من أكثر المراحل نجاحًا في تاريخ رياضة التنس في مصر، من خلال استضافة بطولة بهذا الحجم، واستقطاب أكثر اللاعبات العالميات مهارة بالإضافة إلى إتاحة المجال للبطلات المصريات اللاتي بالفعل أثبتن حضورهن القوي في البطولة. مضيفًا أن مجمع زد الرياضي دائمًا ما أولى اهتماما لدعم الألعاب الفردية وتعزيز حضور السيدات وخاصًة المصريات في المحافل الدولية، وتمكين الأبطال لتحقيق أفضل النتائج والانجازات للرياضة المصرية."





كما أكد زيوار أن نجاح هذه البطولة يأتي انطلاقا من دعم النهج الوطني ودور مجمع زد الرياضي الرائد في طرح المبادرات الرياضية الفاعلة لتنمية مسيرة الحركة الرياضية النسائية، وتعزيز النجاحات التي حققتها الرياضيات المصريات في مختلف الالعاب ومنها رياضة التنس، وتنمية الخبرات والمواهب الواعدة وصقل المهارات لدعم تطلعاتهن وتنمية مكانتهن على الصعيد المحلي والدولي، وفق خطط المجمع الهادفة لتطوير منظومة الرياضة وتمكين المرأة.

هذا ومن المنتظر لمجمع "زد" الرياضي استضافة بطولة أخرى للسيدات بمجموع جوائز يبلغ 60 ألف دولار، وذلك تكليلًا للنجاح الكبير لبطولة "زد" المفتوحة للسيدات.