محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن القائمة التي ستطير لمدريد لمواجهة فريق أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا. ويحل ليفربول ضيفاً على أتليتكو مدريد، غداً الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. واستدعى كلوب 21 لاعباً بقائمة الريدز لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال، جاء النجم المصري محمد صلاح على رأسها. وجاءت قائمة ليفربول لمباراة أتليتكو مدريد كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أليسون - أدريان - كيفين كيليهير. خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - جيمس ميلنر - جو جوميز - أندي روبيرتسون - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد. خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - نابي كيتا - جوردان هيندرسون - أوكسليد تشامبرلين - تاكومي مينامينو - آدم لالانا - فابينيو. خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني - محمد صلاح - ديفوك أوريجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح على رأس 21 لاعباً بقائمة ليفربول لمباراة أتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.