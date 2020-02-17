"ملك ليفربول".. ديل بييرو يشيد بمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس الإيطالي بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ووصفه بأنه "ملك" جديد في آنفيلد.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي، وسجل منذ ذلك الوقت وحتى الآن 89 هدفًا خلال 138 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال تصريحات في حفل توزيع جوائز لوريوس قال ديل بييرو: "صلاح ملك في ليفربول وليس في مصر فقط".

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وأضاف: "عندما كان في روما، أتذكر عدد المرات التي أخطأ فيها أمام المرمى وأهدر أهداف".

وتابع: "ثم فجأة، قام بتحسين نفسه في ليفربول وسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم".

وواصل: "عندما تمتلك تلك العقلية التي تريد تحسين نفسها بشكل مستمر فهذا أفضل شئ".

صلاح حصل في أول مواسمه مع ليفربول على جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل 32 هدفًا ببطولة بريميرليج، كما تقاسم الجائزة ذاتها مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير-ايمريك- أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا في الموسم الماضي.