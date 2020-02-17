كاف يُعلن الموعد النهائي أمام الدول التي تريد استضافة نهائي الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" عن موعد غلق باب الترشح أمام الدول التي تُريد استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في النسخة الجارية.

وكان الكاف قد أعلن من خلال رئيسه أحمد أحمد أن المكتب التنفيذي بالاتحاد قرر إقامة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة وعلى أرض مُحايدة.

وخاطب "كاف" الاتحادات الأهلية يوم 11 من الشهر الجاري بضرورة تقديم الملفات الخاصة بهم إذا كانت لديهم رغبة في استضافة نهائي الأبطال والكونفدرالية.

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وحصل يلا كورة على نسخة من هذا الخطاب والذي طالب فيه الكاف الراغبين في استضافة الحدث أن يتم إرسال ملف يضم اسم الملعب، وملاعب التدريب وخطط الإقامة بالإضافة إلى ضمان من جانب الحكومة وذلك في موعد أقصاه يوم 20 فبراير.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت تواجد أحمد أحمد رئيس الكاف في دولة رواندا مما جعل البعض يربط بين إقامة نهائي دوري الأبطال أو الكونفدرالية هناك.

وكان مصدر في كاف قال ليلا كورة يوم الأحد: ""هو تواجد هناك من أجل أعمل أخرى ليس لها علاقة بملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومهمة تحديد الملعب الذي سيستضيف النهائي تم اسنادها إلى لجنة مختصة بهذا الأمر خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في المغرب مؤخرًا".