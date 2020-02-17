محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
ينوي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ورحيم ستيرلينج نجم الفريق ذاته البقاء في مانشستر خلال الموسم المقبل، رغم التقارير التي أكدت نيتهما في الرحيل، عقب توقيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة قاسية على النادي الإنجليزي بحرمانه من المشاركات الأوروبية لموسمين متتاليين.
وكان "يويفا" قد أعلن رسميًا عن معاقبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في المنافسات القارية لموسمين متتاليين، بالإضافة إلى غرامة بلغت 30 مليون يورو، بسبب ثبوت تورطه في مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" قال جوارديولا للاعبيه خلال اجتماعه بهم اليوم الاثنين: "مهما حدث ومهما كانت المسابقة التي سنلعب بها، سأبقى هنا، حتى لو هبطنا للدرجة الرابعة، سأبقى هنا، هذا هو الوقت الذي يجب أن نتكاتف فيه سويًا."
كما أضافت الشبكة ذاتها أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي قرر أيضًا الاستمرار بقميص الفريق الإنجليزي، بغض النظر عن تبعات العقوبة الأوروبية.
ويعد جوارديولا أهم اهداف نادي يوفنتوس الإيطالي، لخلافة مديره الفني الحالي ماوريتسيو ساري، في حالة رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، بسبب الأداء المتذبذب للفريق منذ توليه قيادته في الصيف الماضي.
كما يعد ستيرلينج أحد أبرز أهداف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أكدت تقارير إسبانية أن النادي الملكي يسعى لاستغلال العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي، للفوز بخدمات النجم الإنجليزي خلال الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عقوبات يويفا.. سكاي تكشف ما قاله جوارديولا في اجتماعه مع لاعبي السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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