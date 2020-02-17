27 لاعباً في قائمة الزمالك لمباراة الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

ضم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، 27 لاعباً بقائمة الفريق لمواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري بأبوظبي.

ويلتقي الزمالك بنظيره الأهلي في الـ20 من الشهر الجاري على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت بعثة الزمالك وصلت منذ قليل، لمدينة أبوظبي الإماراتية، وذلك استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "بريرنتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة الزمالك التي تضم 27 لاعباً لمباراة الأهلي.

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وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الأهلي بكأس السوبر المصري:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبوجبل، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، محمود عبدالرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد.