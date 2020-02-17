جنش: أتمنى التتويج كما حدث قبل 3 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، أن تتويج فريقه بالسوبر الأفريقي أعطى له دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مباراة السوبر المصري.

وفاز الزمالك على حساب الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي في قطر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليستعد لمواجهة الأهلي في السوبر المصري يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وأضاف جنش في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، بعد وصول بعثة الفريق إلى الإمارات، أنه يأمل في فوز الزمالك بالسوبر كما حدث في المرة السابقة عام 2017 بالإمارات.

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وساهم جنش في تتويج الزمالك بالسوبر بضربات الترجيح، على حساب الأهلي عام 2017.

والتقى الأهلي والزمالك 6 مرات بالسوبر المصري، توج الأحمر 5 مرات، فيما استطاع الأبيض التتويج بها مرة وحيدة.

وأوضح جنش أن مشاركته في المباراة بناءً على وجهة نظر الجهاز الفني.

وعاد جنش من الإصابة بعد فترة من الغياب، ولكن لم يشارك في ظل تواجد الثلاثي محمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي.