مدرب النصر : درسنا نقاط القوة والضعف لفريق العين والتفاصيل الصغيرة ستحسم المباراة

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصرالسعودي على جاهزية فريقه لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وصرح فيتوريا في المؤتمرالصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة العين الإماراتي غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم قائلا :" مباراة مهمه لنا هنا يشارك فيها فريقين قويين لذلك نسعى لنحقيق النُقاطالكاملة ، صحيح هُناك غيابات في الفريق ولكن هذهِ فرصة لللاعبين الآخرين لـ إثبات مستوياتهم ".
وأضاف قائلا " لعبنا مباراتين قوية بذلنا فيها مجهود كبير امام السدو الشباب ، رغم قلة الوقت بين المباراتين إلا ان اللاعبين أثبتوا قدرتهم اللياقية ، بالنسبة لمباراة الغد اللاعبين سيظهرون بافضل شكل لياقيًا وفنيًا.
واختتم حديثه:" تجـاوز المباريات التي تلعب في فترة قصيرة ، يأتي بالحضور الذهني أكثر من الفني ، درسنا نقاط قوة العين وضعفه، والتفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم نتيجتها".
حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق النصر السعودي أمام نظيره فريق السد القطري بنتيجة ٢-٢ على استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان أصفهان الإيراني ٣ نقاط. السد القطري نقطة. النصر السعودي نقطة. العين الإماراتي بدون رصيد من النقاط.
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