اليوم.. الشرقية يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ستاد الزقازيق.

كان الفريق قد حصل على راحة، أمس الأحد، بعد مباراته الأخيرة والتي جمعته بنادي دقادوس، ضمن منافسات الجولة العشرين من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث،

والتي انتهت بفوز الشرقية بثلاثة أهداف دون رد.

يستعد نادي الشرقية لمواجهة نظيره ميت خلف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ميت خلف بالمنوفية.