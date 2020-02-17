رسميًا.. فابيو كاريلي مدربًا لاتحاد جدة السعودي

أعلنت إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى اليوم الاثنين التعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي لتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. نشر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كاريلي مدرباً لكتيبة النمور . جاءت إقالة تين كات عقب الخسارة أمام نظيره ضمك، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير ضمك، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى سوء نتائج الفريق، حيث سقط اتحاد جدة في آخر ٧ جولات، بواقع 4 تعادلات و٣ هزائم. Advertisements فابيو كاريلي صاحب الـ٤٦ عامًا سبق وأن تولى مهمة تدريب الوحدة السعودى في بداية الموسم الماضي ولم يستمر أكثر من 6 أشهر. سبق وأن تولى مهمة تدريب الوحدة السعودى في بداية الموسم الماضي ولم يستمر أكثر من 6 أشهر. يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة فريق الهلال السعودي يوم السبت 22 فبراير , على ملعب جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يحتل نادى اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى السعودى برصيد ١٩ نقطة.

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