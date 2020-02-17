تعديل موعد مباراة الشباب وضمك بالدوري السعودي

قررت لجنة المسابقات في الدوري السعودي نقل مباراة الشباب أمام ضمك ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب. خالد بن سلطان في نادي الشباب. يأتي قرار نقل مباراة الشباب أمام ضمك بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي. ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي. كما تم تعديل موعد المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل من الساعة الـ 6:30 إلى الساعة 3:50 بتوقيت السعودية. يحتل فريق الشباب المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

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