أنيس البدري يبدأ برنامجه التأهيلي مع اتحاد جدة

يدخل التونسي أنيس البدري، لاعب فريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تدريبات تأهيلية، اليوم الاثنين، استعدادًا للعودة للمشاركة مع الفريق.

كان البدري قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مران

الفريق استعداداً لمباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة فريق

الهلال السعودي يوم السبت 22 فبراير , على ملعب جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.