مصر تتصدر الترتيب العام لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة للكبار

تصدر المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، جدول الترتيب العام لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة للكبار والتي أقيمت على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وحصد "الفراعنة" المركز الأول في الترتيب العام بعدما حصدوا 8 ميداليات بواقع

3 ذهبيات و5 برونزيات، فيما حصل منتخب موريشيوس على المركز الثاني بعدما جمع 6 ميداليات بواقع ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان، أما المنتخب الجزائري فجاء في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات وجاءت ذهبيتان وفضيتان، وحصل المنتخب النيجيري على المركز الرابع برصيد 6 ميداليات وجاءت 3 فضيات ومثلهم برونزيات، أما المنتخب الجنوب إفريقي فحصد المركز الخامس بـ3 برونزيات، وأخيرًا حقق المنتخب الكاميروني ميدالية برونزية وحيدة احتل بها المركز السادس.

وشهدت البطولة القارية مشاركة 14 دولة وهم "مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا".