إيكر كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، اعتزامه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة.

وكتب كاسياس ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في انتخابات الدورة المقبلة.

وعقد كاسياس اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزيرة الرياضة الإسبانية أيرين لوزانو ، لإبلاغها

بأنه سيحضر الانتخابات.

وتابع كاسيساس تصريحاته عبر حسابه بتويتر مؤكدًا أنه أخبر رئيس نادي بورتو الذي يلعب بصفوفه الحارس المخضرم الإسباني قائلًا "لقد أبلغت رئيس نادينا ، بورتو ، بهذا القرار ، الذي لا يمكنني إلا أن أعرب عن عميق امتناني له.

Advertisements

إننا نعمل بأقصى درجات الاحترام والتصميم في ترشيحنا. هناك أكثر من 23000 ناخب ينتظرنا في انتخابات نزيهة وشفافة. سوف يقرر 139 عضوًا في الجمعية. شكراً لكم جميعًا على الحب الذي تلقيته وتلقيني. ويشجعني دعمك وقوتك. استمر في ذلك! ".

يذكر أن إيكر كاسياس تعرض لأزمة قلبية العام الماضي قرر على إثرها اعتزال كرة القدم لكنه حاد عن قراره بعد وقت قصير، ليكمل رحلته الاحترافية مع بورتو البرتغالي.