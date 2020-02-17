إيكر كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، اعتزامه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة.
وكتب كاسياس ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في انتخابات الدورة المقبلة.
وعقد كاسياس اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزيرة الرياضة الإسبانية أيرين لوزانو ، لإبلاغهابأنه سيحضر الانتخابات.
وتابع كاسيساس تصريحاته عبر حسابه بتويتر مؤكدًا أنه أخبر رئيس نادي بورتو الذي يلعب بصفوفه الحارس المخضرم الإسباني قائلًا "لقد أبلغت رئيس نادينا ، بورتو ، بهذا القرار ، الذي لا يمكنني إلا أن أعرب عن عميق امتناني له.
يذكر أن إيكر كاسياس تعرض لأزمة قلبية العام الماضي قرر على إثرها اعتزال كرة القدم لكنه حاد عن قراره بعد وقت قصير، ليكمل رحلته الاحترافية مع بورتو البرتغالي.
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