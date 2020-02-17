مدرب التعاون: الدحيل فريق قوي يمتلك أجانب على مستوى عال ولدينا حماس كبير

أكد البرتغالي فيتور كامبيلوس المدير الفنى لفريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم أستعدادا الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره فريق الدحيل القطري . وصرح كامبيلوس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مباراة الدحيل القطري قائلا :" الدحيل فريق قوي يمتلك أجانب على مستوى عال، لدينا حماس كبير ونحترم الدحيل . تابع" : "معرفتي التامة بلاعبي ‎التعاون تجعلني أتحدى بهم ومتأكد بأن الأداء سيكون مختلف والروح ستكون حاضرة غداً، الكاميروني تاوامبا متوقف لمدة شهر وبحاجة عمل بدني" . والروح ستكون حاضرة غداً، الكاميروني تاوامبا متوقف لمدة شهر وبحاجة عمل بدني" . اضاف :"المباراة فرصة كبيرة التعاون الذي يمثل المملكة في هذا الحدث القاري، مباراة صعبة مثل بقية مباريات دوري أبطال آسيا ". -اختتم حديثه" :عملنا بكل جهد لهذه المواجهة التي ستكون على أرضنا وبين "جماهيرنا" أهم أسلحتنا أمام الدحيل . يستعد فريق التعاون لمواجهة نظيره فريق الدحيل القطري علي ملعب المللك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من بطولة دوري أبطال آسيا. كان فريق التعاون السعودى حقق فوزا مهما على نظيره فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة هدف دون رد على استاد نادى الشارقة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا Advertisements أحرز هدف التقدم الوحيد لفريق التعاون فيصل درويش في الدقيقة ٣٤ من زمن اللقاء. ترتيب المجموعة الثالثة بدوري ابطال اسيا : الدحيل القطري ٣ نقاط. التعاون السعودي ٣ نقاط. الشارقة الإماراتي بدون نقاط. بيرسبوليس الإيراني بدون نقاط.

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