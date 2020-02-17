يوفنتوس وإنتر ميلان يتسابقان على ضم نجم لاتسيو

يسعى كبيرا الكرة الإيطالية يوفنتوس وإنتر ميلان في الحصول على توقيع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي تقدر قيمته السوقية بـ100 مليون يورو، بحسب ما أكده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

يرتبط صاحب الـ24 عامًا مع "النسور" بعقد يمتد حتى 2024، الذي قدم أداءً مميزًا أمس أمام إنتر ميلان، حيث سجل هدفًا في فوز فريقه بنتيجة

2-1.

يحتل الآن فريق لاتسيو، مفاجأة الدوري الإيطالي حتى الآن، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر.

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في الموسم الماضي هبط القيمة السوقية لسافيتش بشكل كبير وذلك موسمًا يقيمه البعض أنه مخيبًا للآمال،

لكن يوفنتوس وإنتر ميلان اللذين كانا يراقباه عن كثب لم يستغلا الفرصة، حيث إن سعره زاد مرة أخرى بسبب التأثير الكبير في وسط ملعب لاتسيو.

أفاد التقرير الإيطالي أن ميلينكوفيتش سافيتش سوف يتجاوز سعره الـ100 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذلك على رغم أن موقع "ترانسفير ماركت" الألماني، قدر قيمته في سوق الانتقالات بـ70 مليون يورو، وشارك هذا الموسم في 29 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.