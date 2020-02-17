نتيجة مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني فى دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين 17-2-2020،، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف، ستنطلق فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت جرينتش.

ويحل استقلال طهران ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، في المباراة المثيرة التي تقام على ملعب “جابر الأحمد الدولي”.

ويقع استقلال طهران برفقة الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا فريقي الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.

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ويسعى كل من الأهلي واستقلال طهران لتحقيق نتيجة إيجابية، والسعي خلف النقاط الثلاث، بعد الفشل في الفوز في الجولة الأولى.

ويحتل استقلال طهران صدارة المجموعة بنقطة وحيدة، بعدما تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الماضية بهدف لمثله.

وبنفس النتيجة أيضًا تعادل أهلي جدة مع نظيره الوحدة الإماراتي، ليحتل المركز الثاني، والثالث يأتي الشرطة، والوحدة في المركز الرابع.

جدير بالذكر ان الفريقين قد تقابلا بدوري أبطال آسيا فى نسخة 2010، بدور المجموعات، وحقق استقلال طهران الفوز فى مبارة الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2-1.

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