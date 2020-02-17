نتيجة مباراة الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق الوحدة الإماراتي نظيره الشرطة العراقي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 17-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “عامر الخوذيري”، ستنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “فرانسو حريري” بمدينة أربيل.

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ويقع الوحدة الإماراتي برفقة الشرطة العراقي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، برفق استقلال طهران الإيراني والأهلي السعودي.

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ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط للمنافسة على صدارة المجموعة، بعد فشل أي فريق من الـ 4 الفوز في الجولة الأولى.

وخرج القيثارة بتعادل ايجابي في الجولة الماضية امام فريق “استقلال طهران الإيراني” في مباراة كان من المفترض ان تلعب في إيران، ولكن تم نقلها إلى ملعب الشرطة بالعراق بسبب المشاكل السياسية.

على الجانب الآخر يدخل الفريق الضيف الوحدة الإماراتي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من اجل تعويض اخفاق الجولة الماضية على ملعبه وبين جماهيره بعد تعادله امام “أهلي جدة” بهدف لمثله.

ويغيب عن الفريق العراقي نجمه كرار جاسم لعدم الجاهزية البدنية، فيما يغيب عن الوحدة الإماراتي عبدالله أنور ومحمد برغش وطحنون الزعابي بسبب الإصابة.

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