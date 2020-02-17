صورة | “كاف” يستقبل طلبات الدول الراغبة في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فتح باب التقدم للمدن الراغبة في احتضان مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، للموسم الحالي.

وقال “كاف“، في خطاب رسمي: “بالإشارة لقرار اللجنة التنفيذية الخاص بإقامة نهائي مسابقات الأندية، في مواجهة واحدة، بداية من موسم 2019-2020، في دولة يختارها (كاف)، يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التقدم، لاستضافة المباراتين النهائيتين، لكلا المسابقتين.

وأشار “كاف“، إلى أن الاتحادات الوطنية، الراغبة في استضافة المباراتين، عليها التقدم بملفاتها، والتي تتضمن ملعب المباراة، وملاعب التدريب، وأماكن الإقامة، إضافة إلى الموافقة الحكومية الرسمية، في موعد أقصاه 20 فبراير الجاري.

يذكر أن “كاف”، قد قرر في وقت سابق، إقامة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في الرابع والعشرين من مايو المقبل، على أن يقام نهائي دوري الأبطال، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، أن المكتب التنفيذي لـ “كاف”، اعتمد قرار إقامة نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب.

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يأتي قرار “كاف”، بإقامة النهائي من مباراة واحدة، عقب الأحداث التي شهدها لقاء إياب نهائي النسخة الماضية، من البطولة، والذي جمع الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، على ملعب رادس، والذي لم يستكمل بسبب اعتراض لاعبي الوداد على إلغاء هدف صحيح سجله وليد الكرتي.

وأصر لاعبو الوداد على العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي تبين لاحقًا تعطلها، ليقرر الفريق المغربي الانسحاب من اللقاء.

واستمرت القضية طويلاً في أورقة محكمة التحكيم الرياضي، ما بين لجنة الانضباط بـ “كاف” والمحكمة الرياضية، قبل أن يسدل الستار نهائيًا على المباراة الجدلية بإعلان الاتحاد الإفريقي في السابع من أغسطس الماضي، اعتبار الترجي بطلًا لدوري الأبطال، والتأكيد على أن الوداد قد انسحب من اللقاء، ليتم تغريمه 20 ألف دولارًا، بجانب 15 ألف دولارًا، بسبب شغب الجماهير.

وانتشرت تكهنات في وسائل إعلام مغربية عن إمكانية منح ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء حق استضافة المباراة النهائية.