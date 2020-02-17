نتيجة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يستقبل نادي أهلي دبي الإماراتي نظيره الهلال السعودي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 17-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، على “ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي”.

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وسيسعى فريق شباب الاهلي دبي إلى استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز الأول لهم في البطولة لضمان مواصلة المنافسة على حجز مقعد للدور الموالي.

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وخسر الفرسان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الإفتتاحية ضد فريق “باختاكور الأوزبكي“، في المباراة التي اقيمت في مدينة تشقتد على ملعب “باختاكور المركزي”.

على الجانب الآخر يدخل الهلال حامل اللقب المباراة وعينه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة، حيث حقق الزعيم الفوز في المباراة الافتتاحية امام فريق “شاهر خودرو الإيراني” بهدفين مقابل لا شئ.

ويسعى الزعيم بقيادة “لوشيسكو” إلى مواصلة نتائجه الرائعة في الفترة الاخيرة والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة في 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتاريخيًا لم ينتصر الهلال في مواجهاته الرسمية الأربع السابقة ضد أهلي دبي، بينما كان آخر انتصاراته على الفريق الإماراتي في البطولة القارية نفسها قبل 10 سنوات.

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