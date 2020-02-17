اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم 2/17 بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم 2/17 بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة صوب ملعب آل راشد الذي يحتضن مباراة مرتقبة للغاية بين الهلال وشباب الأهلي مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، ولأنها واحدة من مباريات القمم ستكون المنافسة والندية حاضرة بين الخصمين بقوة لحصد النقاط الثلاث.

رابط مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على الهواء عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

افتتح نادي الهلال مشواره في دور مجموعات دور الأبطال يوم الإثنين الماضي بملاقاة فريق شاهر خودرو الأوكراني، وفاز الزعيم بنتيجة (2/0)، بينما تلقى شباب الأهلي هزيمة على يد باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

يحتل الموج الأزرق صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية التي يتواجد بها بـ3 نقاط، فيما يأتي شباب أهلي دبي في المرتبة الثالث بدون رصيد، ويسعى كلا الفريقان لتخطي هذه المرحلة الحساسة واجتياز دور المحموعات من خلال حصد أكبر قدر من النقاط للتأهل للدور التالي.

ويقع الزعيم السعودي بالمجموعة الثانية رفقة كل من: شاهر خوردو الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، وشباب الأهلي الإماراتي، ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة دبي يوم السبت الماضي الماضي استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض اللذين يسعون لتحقيق أول فوز لهم في دور المجموعات بعد الخسارة التي تلقوها.

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بطاقة مباراة شباب الأهلي ضد الهلال

المباراة الهلال × شباب الأهلي دبي

المسابقة دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)

الموعد الإثنين 17 فبراير 2020 - الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة BeIN SPORT HD 1

الملعب ملعب آل راشد

الهلال و شباب الاهلي الساعة 3.30 علي قناة 1