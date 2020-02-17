اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الاثنين17-02-2020 ضمن دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الاثنين17-02-2020 ضمن دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر يلا شوت اليوم 17-02-2020 في دوري أبطال آسيا لحساب مواجهة الجولة الثانيه من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانيه والتي يتصدرها نادي الهلال بعد اول جولة والذى سوف يدخل نادي الهلال ضيفا من امام خصمه فريق شباب الاهلي دبي في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب راشد في دولة الاماراتي ارضية ملعب نادي شباب الاهلي دبي في مواجهة قوية من مباراة الذهاب اليوم وسوف تبدا مباراة الاهلي وشباب الاهلي دبي في تمام الساعة الرابعه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثالثه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري ابطال اسيا في الموسم الماضي والذى يسعي في الموسم الحالي للحفاظ على اللقب وقد حقق نادي الهلال الفوز في اول مباراة خاضها من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانيه وذلك بعد ان حقق الفوز على نادي باديديه في المواجهة التي خاضها نادي الهلال على ارضية ملعب وامام جماهيرة بنتيجة هدفين بدون رد ، ويسعي اليوم نادي الهلال للحصول على الفوز الثاني على التوالي ، واخر مباراة قد خاضها نادي الهلال قبل مواجهة اليوم في دوري كاس الامر محمد بن سلمان للمحترفين في اطار الجولة الثامن عشر من امام نادي الفيحاء وقد حقق الفوز فيها بنتيجة هدف وحيد وهو يتصدر الدوري برصيد 41 نقطة.

مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي اليوم

على الجانب الاخر يدخل اليوم نادي شباب الاهلي دبي مستضيف المواجهة على ارضية ملعبه وامام جماهيرة لحساب مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات من المجموعة الثانيه ، وقد خسر نادي شباب الاهلي دبي في مباراة الجولة الاولي له التي خاضها خارج ملعبه من امام خصمه فريق باختاكور بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويامل اليوم نادي شباب الاهلي دبي على ارضية ملعبه ان يحقق الانتصار في المواجهة التي سوف تكون صعبه عليه رغم ذلك ولكنه على امل ان يحقق الفوز اليوم على نادي الهلال حامل لقب دوري ابطال اسيا او الخروج بنتيجة اجابية من مواجهة اليوم سوف تنقل مباراة الهلال وشباب الاهلي علي قناة بي ان سبورت الاولي.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي اليوم سوف تقام في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

توقيت مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة مباراة الهلال المتوقعة شباب الأهلي دبي

Advertisements

تشكيلة مباراة الهلال المتوقعة شباب الأهلي دبي لحساب مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات حيث من المتوقع ان يدخل نادي الهلال مواجهة اليوم نادي الهلال بتشكلة تضم في حراسة المرمى عبد الله المعيوف ، وفي خط الدفاع ياسر الشهراني، عبد الله الحافظ، هيون سو، مد الله العليان ، وفي خط الوسط عبد الله عطيف، سلمان الفرج، جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري ، وفي خط الهجوم جوميز.

تشكيلة مباراة شباب الأهلي دبي المتوقعة الهلال

تشكيلة مباراة شباب الأهلي دبي المتوقعة الهلال في اطار مباراة الذهاب من مباريات المجموعة الثانيه من دوري ابطال اسيا من المتوقع ان يخوض نادي شباب الاهلي المباراة اليوم بتشكيلة تضم في حراسة المرمى ماجد ناصر ، وفي خط الدفاع أحمد عبدالله – محمد جابر – محمد مرزوق – يوسف جابر ، وفي خط الوسط كارتابيا - وليد حسين – سعود عبدالرزاق – عبدالله النقبي – حارب عبدالله ، وفي خط الهجوم ليوناردو.

بطاقة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

البطولة دوري أبطال آسيا

الجولة دور المجموعات - الجولة الثانية

موعد المباراة 17-02-2020

توقيت المباراة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة حفيظ دراجي

ملعب المباراة استاد راشد بالنادي الأهلي

الهلال و شباب الاهلي الساعة 3.30 علي قناة 1