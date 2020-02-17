اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر يلا شوت اليوم 17-02-2020 في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر يلا شوت اليوم 17-02-2020 في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كل متابعي ومحبي بطولة دوري أبطال آسيا على موعد مساء اليوم الاثنين 17-2-2020،مع مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي ،ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ،والتي تستضيفها أرضية ملعب استاد راشد بالنادي الأهلي .

هذا ويدخل أصحاب الأرض مواجهة اليوم وهو يسعى إلى تدارك الموقف بفوز على حامل اللقب، في حين أن الموج الأزرق يدرك أن الفوز ضروري في سبيل الابتعاد عن الحسابات ومواصلة صدارة المجموعة بفارق مريح للخروج منها في المركز الأول في إطار السعيّ للحفاظ على الكأس الآسيوي.

من المنتظر ان تنطلق مساء اليوم الاثنين 17-2-2020،موعد مباراة الهلال وشباب دبي الأهلي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا ،حيث تنطلق صافرة حكم البداية في تمام الساعة :

4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

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3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:30 مساءاً بتوقيت العراق .

1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وسوف تنقل أحداث مباراة اليوم بين فريقي الهلال وشباب الأهلي دبي على الهواء مباشرة عبر قنوات بي ان سبورت 1 و يوتيوب الإتحاد الآسيوي وقناة الكأس HD3 ،حيث سيكون برفقة المشاهدين بالتعليق كل من حفيظ دراجي عبر قناة (beIN)و عبدالله الحربي عبر (يوتيوب) و سمير اليعقوبي عبر قناة (الكأس) .

أخبار فريقي الهلال وشباب الأهلي دبي قبل موعد مباراة اليوم:

يدخل فريق الهلال السعودي مواجهة اليوم بعد أن فاز على شاهر خودرو بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المركز الثاني، باختاكور.

في حين أن فريق شباب الأهلي دبي قد خسر أمام نظيره الفريق الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، ليأتي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

الهلال و شباب الاهلي الساعة 3.30 علي قناة 1