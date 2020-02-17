اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر beIN المفتوحة هدف راشفورد I7SRY رابط ماتش تشيلسي اليوم Chelsea

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يعود مانشستر يونايتد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين، عندما يسافر الفريق لمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

يتطلع رجال أولي جونار سولشاير، بعد رحلة إلى إسبانيا خلال العطلة الشتوية، يتطلع الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية ضد البلوز في الآونة الأخيرة وتعزيز منافستنا على المراكز المؤهلة لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

يبتعد يونايتد بفارق ست نقاط عن فريق فرانك لامبارد صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي فإن الفوز في لندن سيكون بمثابة دفعة كبيرة نحو المراكز الأربعة الأولى.

أولي لديه سجل رائع ضد تشيلسي كمدرب مع يونايتد، وتمتع بأربعة مواجهات دون هزيمة مع منافس يوم الاثنين، بينما فاز في كلتا الزيارتين السابقتين لستامفورد بريدج.

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قادنا ماركوس راشفورد بثنائية إلى فوز بنتيجة 4-0 على حامل لقب الدوري الأوروبي في اليوم الافتتاحي لموسم 2019/20 وكرر ذلك مرة أخرى في أكتوبر ستامفورد بريدج، عندما سجل هدفين خلال انتصارنا في كأس كاراباو 2-1.

ما هي قناة التلفزيون التي سوف تنقل اللقاء؟

سيتم بث المباراة الأخيرة من جولة المباريات في الدوري الممتاز على الهواء مباشرة في المملكة المتحدة ليلة الاثنين عبر Sky Sports Main Event و Premier League و Ultra HD. يمكنك أيضًا متابعة جميع الاستعدادات على MUTV. قبل بدء اللقاء، يمكن للمشتركين مشاهدة الاستعدادات عبر برنامج “Match Day Live” من الساعة 21:55 بتوقيت مكة المكرمة، يليه تحليل مباشر للمباراة نفسها. ستكون أبرز نقاط المباراة متاحة على Man Utd.com وفي التطبيق الرسمي بعد ساعتين من صافرة النهاية (حوالي 3:00 بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء 18 فبراير)، في حين سيتم إعادة بث اللقاء بالكامل على MUTV في نفس الوقت.

من هو الحكم؟

أنتوني تايلور هو حكم مباراة الاثنين. تولى الحكم البالغ من العمر 41 عامًا، مسؤولية أربع مباريات ليونايتد هذا الموسم، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للموسم ضد تشيلسي في أغسطس. كما تولى المباراة التي انتهت بالهزيمة 2-0 أمام وست هام في سبتمبر، والفوز في ديربي مانشستر ديسمبر الماضي، وفوزنا 4-0 على نورويتش سيتي الشهر الماضي. منح تايلور أربع بطاقات حمراء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بما في ذلك واحدة في مباراة للبلوز. طرد هيونج مين سون خلال فوز تشيلسي 2-0 على استاد توتنهام. يوم الاثنين، سوف يكون غاري بيسويك وآدم نون حكمان مساعدات والحكم الرابع ستيوارت أتويل. سيكون كريس كافاناج ومساعده سيان ماسي إليس مسئولين عن تقنية حكم الفيديو المساعد.