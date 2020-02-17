اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش تشيلسي NOW جول Manchester United

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يحتضن ملعب ستامبورد بريدج مباراة من العيار الثقل بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين 17 فبراير 2020، وبالطبع سيحاول كلا الفريقان تقديم أفضل ما لديهما من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين ترتيبهما بين الفرق.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على الهواء عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2 بأداء صوتي للمعلق المصري علي محمد علي، وذلك بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تمكن البلوز من احتلال المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة بعد سقوطه في التعادل الإيجابي مع ليستر سيتي بالجولة السابقة، أما الفريق الأحمر فقد تعادل سلبياً مع وولفرهامبتون ليتراجع للمرتبة السادسة وفي جعبته 35 نقطة، ومتساوياً مع الذئاب مع أفضلية عدد الأهداف.

ويبحث المدير الفني أولي جونار سولشاير عن تصحيح مسار الفريق بعد النتائج المخيبة هذا الموسم، وأيضاً لمصالحة الجماهير وتحسين صورته أمام الإدارة بعد أن أصبح مهدداً بالإقالة، وبكل تأكيد لا خيار آخر أمام تشيلسي سوى الاستمرار في المناقسة ليتقدم أكثر في الترتيب ويصبح وصيفاً للدور باستغلال تعثر الشياطين الحُمر وليستر.

تضرب الإصابات صفوف مان يونايتد قبيل مواجهة تشيلسي، إذ سيتغيب عن الفريق كل من ماركوس راشفود، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا، روخو، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على الأسماء التالية لخوض هذه المباراة.

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دي خيا

فان بياسكا- لينديلوف – ماجوير – لوك شو

أندرياس بيريرا – فريد

خوان ماتا – برنو فيرنانديز – دانيل جيمس

انتوني مارسيال

سيتفقد البلوز لخدمات كلاً من: روبن لوفتوس تشيك، ماركو فان جينك، وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة كريستيان بولسيتش برغم مشارته في التدريبات الجماعية مع فريقه.