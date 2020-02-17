اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط المقاصة II7SRY جول PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط المقاصة II7SRY جول PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم، الإثنين، مباراة جديدة من منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر التى انطلقت منافساتها أول أمس، عندما يستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة عصرًا على ملعب استاد بتروسبورت.

وتأهل الطلائع لهذا الدور عقب الفوز على دكرنس بهدف دون رد، فيما نجح مصر المقاصة فى تخطى عقبة فاركو بالفوز بنتيجة 0/2.

ويسعى طلائع الجيش بقيادة مدربه عبدالحميد بسيونى إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره فى البطولة، لتعويض إخفاقاته ونتائجه المتراجعة فى بطولة الدورى، حيث يحتل المركز الـ14 فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

Advertisements

أما المقاصة بقيادة النيجيرى إيمانويل أمونيكى يأمل فى معرفة طريق الانتصارات وتحقيق أول فوز له مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى أول مباراة يظهر بها فى الدورى المصرى.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق إنبى والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرىو سماد أبوقير.

طلائع الجيش و مصر المقاصة الساعة 5 علي قناة 7