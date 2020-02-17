رياضة | عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا للإعلان عن موعد تقديم لاعبه الجديد والذي ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وذكر النادي في بيانه منذ قليل: "سيتم تقديم اللاعب رينيير خيسوس كارفاليو غدا الثلاثاء، 18 فبراير الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة في المنصة الشرفية باستاد سانتياجو برنابيو".

ولد البرزيلي رينييه خيسوس كارفالو في 19 يناير 2002، في العاصمة البرازيلية برازيليا.

والده هو ماورو برازيليا بطل كأس العالم لكرة الصالات عام 1985 مع المنتخب البرازيلي، وورث منه “رينييه” مهاراته الكبيرة في كرة القدم.