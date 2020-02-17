رياضة | عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة استبدال أحد نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي بضم لاعبين آخرين مقابل الموافقة على رحيلهم.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية: "ليست هناك أي فرصة للسماح برحيل محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو في الصيف المقبل".

وأضاف الصحيفة نقلًا عن مصادرها في ليفربول: "أي تعاقد محتمل مع فيرنر أو سانشو سيكون لتنويع الخيارات الهجومية لليفربول وليس لاستبدال أحد من الثلاثي".

وسجل الفرعون المصري 18 هدفًا وصنع 9 مع ليفربول هذا الموسم، خلال 34 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.