رياضة | مفاجأة.. جوارديولا يخطر نجوم مانشستر سيتي بموقفه من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جوارديولا يخطر نجوم مانشستر سيتي بموقفه من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه اليوم الإثنين عن موقفه من الرحيل نهاية هذا الموسم بعد وقوع عقوبة علي النادي الإنجليزي بحرمانه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بسبب اختراق قوانين اللعب النظيف.

ونقلت شبكة سكاي سبورت العالمية حديث المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي للاعبيه اليوم الإثنين حيث قال:" سأبقى مع الفريق بغض النظر عن الدوري الذي نلعب به، حتى لو أسقطونا الى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى تشامبيون شيب سأبقى معكم، هذا هو الوقت الذي يجب أن نتحد فيه معًا".

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ويستعد نادي مانسشتر سيتي لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتل حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بعد مرور 26 جولة وعلي بعد 28 نقطة من المتصدر نادي ليفربول.

يذكر أن العديد من التقارير الأوربية و الإنجليزية ذكرت أن المدرب الاسباني بيب جوارديولا ينتظر تأكيد عقوبة الإيقاف علي النادي الإنجليزي ليرحل نهاية الموسم.