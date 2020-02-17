رياضة | فضيحة جديدة تهدد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة تهدد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإسبانية، رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يستعين بإحدى الشركات منذ عام 2017؛ لتعمل على تشويه صورة بعض اللاعبين ومعارضي الرئيس.

وذكرت المحطة الإذاعية، ”كادينا سير“إن برشلونة نادي يتعاون مع شركة لتشويه سمعة لاعبيه واللاعبين السابقين والمرشحين للرئاسة، والدفاع عن بارتوميو ومجلس إدارته فقط.

وأوضحت تقارير إسبانية أن تم التأكيد على أن النادي يعمل مع شركة I3 Ventures، وهي الشركة التي أنشأت وتدير عشرات الحسابات على موقعي فيسبوك وتويتر، تم إنشاؤها لمهاجمة بعض العناصر المنتمية للبلوجرانا.

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ومن بين المعرضين للهجوم في برشلونة نجم الفريق ليونيل ميسي وبيكيه وجوارديولا وتشافي وبويول وخوان لابورتا وفونت وبينيديتو وروريس وتورا وكارليس زعيم إقليم كتالونيا السابق، وجماعة تسونامي الديمقراطية المطالبة بالاستقلال.

واشتعلت مشاكل كبيرة بين إدارة برشلونة الحالية، ونجوم الفريق وعلى رأسهم ميسي؛ بسبب عدة قضايا أبرزها التعاقد مع غريزمان بدلا من نيمار، وإقالة فالفيردي التي سببت خلافا علنيا بين أبيدال المدير الرياضي للنادي وميسي نجم الفريق.

ويستعمل رئيس برشلونة هذه الشركة والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في الخفاء؛ لتحسين صورة بارتوميو ومجلس إدارته ولم يعلق أي من الأسماء المذكورة، التي تتعرض للهجوم منذ سنوات، وتشويه السمعة، على هذه الأنباء، في الوقت الذي قلص فيه الفريق الفارق مع ريال مدريد في الصدارة بفضل فوزه بهدفين مقابل هدف على خيتافي السبت الماضي في الدوري الإسباني.