رياضة | بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

وجه مسئولو نادي الزمالك رسالة للاعبيهم بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على تركيزهم قبل لقاء الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري.

ويخوض الزمالك مواجهة هامة يوم الخميس المقبل أمام النادي الأهلي بالإمارات في بطولة السوبر المصري.

وطلب مسئولو الزمالك من اللاعبين بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا نهائيًا قبل لقاء السوبر لعدم تشتيت ذهنهم ووضع كل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر فقط من أجل تحقيق الانتصار على الأهلي.

وتسببت مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأزمات خلال الأيام الماضية وكان على رأسها لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بالإضافة إلى عبدالله جمعة عقب مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.