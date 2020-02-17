رياضة | زيدان: مارسيلو لا يترك ثغرات دفاعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: مارسيلو لا يترك ثغرات دفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو مشيرًا إلى أن مشاركته لا تتسبب في ضعف الدفاع كما يظن البعض,

وتعادل ريال مدريد مع سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما ليبقى في صدارة الدوري الإسباني لكن بفارق نقطة عن برشلونة.

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وقال زيدان: "لا أعتقد أن مارسيلو يجعلنا أضعف دفاعيًا لأنه جيد في مركزه.. سعيد بمستوى كل لاعب وما يقدمه للفريق".

وأضاف زيدان: "خسارة نقطتين على ملعبك مؤلمة.. سيلتا فريق جيد ولا يستحق الوجود في مركز متأخر بجدول الترتيب.. أردت تعزيز خط الدفاع لكن لم أسحب مارسيلو من الملعب لأنه كان جيدًا".