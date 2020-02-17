رياضة | عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أن نادي برشلونة حدد هوية المهاجم الجديد الذي سينضم للبلوجرانا خلال الفترة القليلة المقبلة .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتفيو " الإسبانية أن الدنماركي مارتين بريثويت لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليجانيس هو اللاعب الأقرب للإنضمام إلى برشلونة.

وتسعى الإدارة الكتالونية إلى تعويض عثمان ديمبلي الذي أشارت المصادر داخل النادي الكتالوني إلى أن غيابه سوف يستمر إلى نهاية الموسم .

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وترك اللاعب الدنماركي إنطباع جيد منذ أن وصل إلى ليجانيس في شهر يناير من العام الماضي 2019 قادماً من صفوف فريق نادي ميدلزبره الإنجليزي على سبيل الإعارة .

وقدم اللاعب أداء مميز مع الفريق الإسباني الذي قام بشراءه بصورة نهائية مقابل خمسة ملايين يورو وبعقد يمتد لنهاية صيف العام 2023 .