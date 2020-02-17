رياضة | استقبال خاص لأشرف بن شرقي في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال خاص لأشرف بن شرقي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت جماهير الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بشكل خاص مع وصول بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.



ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري.



وقامت الجماهير بتصميم صورة كبيرة لأشرف بن شرقي في المطار وهتفوا به بحرارة شديدة من أجل تحقيق اللقب وتجاوز عقبة النادي الأهلي.



وتألق بن شرقي في لقاء الترجي التونسي الأخير بالسوبر الافريقي وتمكن من تسجيل هدفين من فوز الزمالك بنتيجة 3-1، وقدم أفضل مستوياته مع الفريق على الإطلاق ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.