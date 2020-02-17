رياضة | رسميا.. نيمار يعود أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نيمار يعود أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة الفريق ااستعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.
وعاد النجم البرازيلي نيمار إلى القائمة بعد غياب عن آخر أربع مباريات بسبب الاصابة، مع تسجيل عودة المدافع كيمبيبي استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند.
وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:
في حراسة المرمى: كيلور نافاس، سيرجيو ريكو، ماركين بولكا.
في خط الدفاع: خوان برنات، تيلو كيهرير، برسنيل كيمبيمبي، لايفن كوزروا، ماركينيوس، تانغوي كواسي، توماس مونييه، تياغو سيلفا.
في خط الوسط: إدريسا غايي، أندير هيريرا، ماركو فيراتي.
في خط الهجوم: آنخل دي ماريا، نيمار، إدينسون كافاني، يوليان دراكسلر، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي، بابلو سارابيا.