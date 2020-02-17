رياضة | رسميا.. نيمار يعود أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نيمار يعود أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ​توماس توخيل​ المدير الفني لنادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن قائمة الفريق ااستعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

وعاد النجم البرازيلي ​نيمار​ إلى القائمة بعد غياب عن آخر أربع مباريات بسبب الاصابة، مع تسجيل عودة المدافع كيمبيبي استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان​ كالتالي:

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في حراسة المرمى: كيلور نافاس، سيرجيو ريكو، ماركين بولكا.

في خط الدفاع: خوان برنات، تيلو كيهرير، برسنيل كيمبيمبي، لايفن كوزروا، ماركينيوس، تانغوي كواسي، توماس مونييه، تياغو سيلفا.

في خط الوسط: إدريسا غايي، أندير هيريرا، ماركو فيراتي.

في خط الهجوم: آنخل دي ماريا، نيمار، إدينسون كافاني، يوليان دراكسلر، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي، بابلو سارابيا.